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Відчули брак боєприпасів: окупанти гатять по Дніпропетровщині зенітними ракетами

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Відчули брак боєприпасів: окупанти гатять по Дніпропетровщині зенітними ракетами

Фото: Associated Press

Російські окупанти обстрілюють Синельниківський район на Дніпропетровщині зенітними ракетами.

Росіяни обстрілюють Дніпропетровщину зенітними ракетами через брак високоточних боєприпасів. Гатять окупанти з комплексу С-300.

Про це під час брифінгу повідомив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

За його словами, окупанти обстрілюють Синельниківський район області із зенітно-ракетних комплексів С-300. В той час як основа задача подібних комплексів – знищення повітряних об’єктів. Відбувається це через брак у росіян високоточних ракет.

"Сьогодні агресор випустив по Синельниківському району чотири ракети С-300. Їх зазвичай використовують для збиття повітряних об’єктів, а не для наземних ударів. Ще одну ворожу ракету - X-59 - збила наша ППО. Вона призначена для враження кораблів", – зазначив Сергій Череватий.

Він також додав, що окупанти зараз використовують для ураження наземних об’єктів будь-які ракети.

Нагадаємо, що вночі Збройні сили України та Територіальна оборона здійснили наступальні дії на позиції ворога у напрямку Херсонщини. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
683
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