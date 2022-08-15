Відчули брак боєприпасів: окупанти гатять по Дніпропетровщині зенітними ракетами

Росіяни обстрілюють Дніпропетровщину зенітними ракетами через брак високоточних боєприпасів. Гатять окупанти з комплексу С-300.

Про це під час брифінгу повідомив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

За його словами, окупанти обстрілюють Синельниківський район області із зенітно-ракетних комплексів С-300. В той час як основа задача подібних комплексів – знищення повітряних об’єктів. Відбувається це через брак у росіян високоточних ракет.

"Сьогодні агресор випустив по Синельниківському району чотири ракети С-300. Їх зазвичай використовують для збиття повітряних об’єктів, а не для наземних ударів. Ще одну ворожу ракету - X-59 - збила наша ППО. Вона призначена для враження кораблів", – зазначив Сергій Череватий.

Він також додав, що окупанти зараз використовують для ураження наземних об’єктів будь-які ракети.

Нагадаємо, що вночі Збройні сили України та Територіальна оборона здійснили наступальні дії на позиції ворога у напрямку Херсонщини.

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