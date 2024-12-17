Відчули страх перед українськими дронами: війська КНДР розставляють додаткові спостережні пости

Постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій.

Війська КНДР розставляють додаткові спостережні пости через страх перед ударними дронами України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"16 грудня 2024 року держава-агресорка Росія продовжила застосовувати війська Північної Кореї у бойових діях на території Курської області. Після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки і оборони України", — йдеться у повідомленні.

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У ГУР зазначили, що перед штурмом північнокорейські війська на передових рубежах накопичують групу до 20-30 солдатів — до району зосередження пересуваються малими групами до шести військовослужбовців.

"Постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій", — наголошує військова розвідка.

ГУР зазначає, що для розпізнавання на фронті північнокорейські військові використовують червоний скотч.

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант Ігор Романенкопопередив, що Путін може перекинути війська КНДР на інші ділянки фронту.

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