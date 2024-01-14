"Відчули запах війни": Ігнат повідомив, як сусіди України готуються захищатися від російських ракет і дронів

Країни, які межують з Україною, посилюють ППО та здійснюють військові навчання.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Мабуть, країни, які з Україною межують, вже відчули запах війни, і розуміють, що загроза є, і на неї треба відповідно реагувати. Кожна країна посилюється - це і Польща, і Словаччина, і Румунія, і інші країни, намагаючись отримати перспективні системи протиповітряної оборони та інше озброєння, зокрема і літаки. Тому те, що вони проводять певні навчання, підсилення своєї протиповітряної оборони на кордоні безпосередньо з Україною, говорить про те, що туди щось вже залітало. Ми маємо випадки, коли російські засоби повітряного нападу, дрони і ракети, часто потрапляють у ці країни і загрожують безпосередньо її безпеці. Країни реагують на це, і це правильні кроки. Посилення ППО сьогодні - питання номер один у всьому світі", - сказав він.

З його слів, наші спеціалісти з Повітряних сил завжди на контакті з нашими партнерами, зокрема з Польської Республіки.

"Є в них свої відповідні реагування на такі ситуації. Думаю, що якщо становить той чи інший об'єкт загрозу, він повинен бути знищений. Якщо ракета чи дрон залітає в повітряний простір суверенної держави, потрібно його знищувати", - додав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Польща піднімає літаки через ракети з РФ! Ігнат про захист сусідів від російських цілей

Нагадаємо:

Російські ракети на територію НАТО почали залітати від початку повномасштабного вторгнення, і це, очевидно, створювало для НАТО численні проблеми, тому якоїсь єдиної політичної лінії для подібних випадків вони досі не вигадали.

Зокрема, на територію Румунії почали падати російські дрони "Шахед", яких точно не було на озброєнні України. Влада Румунії зайнялася будівництвом бомбосховищ для прикордонних громад у дельті Дунаю.

До Польші теж потрапляли російські ракети під час ударів по Україні. Вчора, 13 січня, Польша підіймала свої винищувачі, коли РФ атакувала українські міста.

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