Відчутні удари для окупантів: Зеленський повідомив, що на фронті нарешті запрацювала західна артилерія

За його словами, українські захисники завдають ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів.

На фронті нарешті потужно запрацювала західна артилерія, на яку так довго чекали українські захисники.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері 6 липня.

"Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно", – зазначив Зеленський.

За його словами, українські захисники завдають відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів.

"І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання", – підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про знищення педуніверситету в Харкові.