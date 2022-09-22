"Відчуття, що х**ом поводили": як "Z-патріоти" реагують на звільнення українських полонених

Росіян обурило, що обмін полоненими відбувся у перший день оголошеної Путіним мобілізації.

Після звільнення українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі", яке відбулося у той же день, коли диктатор Путін оголосив у своїй країні мобілізацію, російські "Z-патріоти" у Мережі не приховували своє обурення.

ТСН.ua зібрав добірку реакцій (виття) російських користувачів соцмереж.

Росіяни пишуть, чи можна відправити на обмін міністра Шойгу, дивуються, чому влада віддала "ідейних нацистів".

"Краще у в'язницю, ніж воювати за таку країну", "Головний ворог - у Кремлі", - пишуть росіяни.

Пропагандист Руденко не приховував свого розчарування.

Пропагандист Єгор Холмогоров іронічно назвав обмін "фінальним акордом "перегрупування" в Харківській області".

Інший пропагандист, який називає себе "воєнкором", Юрій Котенок обурений, що українців звільнили саме в день оголошення мобілізації в РФ

Також росіяни не можуть зрозуміти, навіщо їм здався Медведчук.

Інші ж закликають тікати від мобілізації і пишуть, що Путін вже "психічно неадекватний".

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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