"Відчуття, що ми приїхали в чужу країну, немає": що кажуть перші евакуйовані росіяни із Суджі

Чоловік, якого евакуювали із Суджі разом зі старою матір'ю, запевняє, що всім задоволений, а особливо – привітним ставленням. Він наголосив, що не відчув ніякої ворожості до себе.

До Сум прибули перші евакуйовані цивільні з Курської області. Олег Грищенко та його мати – з містечка Суджа, що перебуває під контролем українських військ.

Детальніше про переселенців розповідає "Суспільне Суми".

Олег Грищенко народився в Курській області. У 1994 році виїхав у США, має американське і російське громадянство. У Суджі на Курщині жила його мама, якій зараз 89 років. На початок бойових дій в Курській області він перебував у Москві, тому 7 серпня вирішив повернутися за матір'ю, хоча знайомий попередив, що дорога на Суджу небезпечна.

"Попередив мене, що в Суджу повернутися можливо, але існує небезпека, що машину спалять дрони. Я з Москви вночі приїхав у Курськ, взяв машину "Нива" й о 6 ранку виїхав у Суджу. Їхав дорогою: ніхто мене не зупинив, ніяких не було перешкод, ніяких відступаючих військ. Були якісь машини цивільні, в яких були військові, але це не були військові частини. Єдине, що я на дорозі бачив – кілька КАМАЗів "Ахмату", – розповідає росіянин.

Неподалік від Суджі його машину атакував дрон. Олег Грищенко отримав поранення і з кровотечею у стані афекту приїхав до матері. Його мати, в минулому лікарка, надала медичну допомогу. Син з матір'ю облаштувалися у підвалі із запасом їжі.

"Вже російських військ у Суджі не було. Це було 8 серпня, четвер. З наступного дня почалися атаки. По-перше, повисли дрони, які атакували будь-який автомобіль, який намагався вибратися з міста або заїхати в місто. Почалося бомбардування Суджі. Зокрема, центральної вулиці Леніна. Була зруйнована адміністрація. Усі будівлі, які вище другого поверху, зазнали артобстрілу", – пригадує біженець із Суджі. Водночас, він не уточнює, яка сторона вела бомбардування – українська чи російська.

Перша зустріч з українськими військовими

Грищенко розповів про першу зустріч з українськими військовими. Чоловік зізнався, що його мати часто дивилася російське пропагандистське телебачення, тому була налякана. Проте поведінка наших бійців вразила росіян.

"Це було двоє військових ЗСУ. В мене перевірили документи, поклали мене на землю, обшукали, спитали мету мого перебування. Вони побачили, що я поранений, що знаходжуся з мамою, звірили прописку, що я прописаний по цій адресі, є господарем будинку. Сказали, що в нас у цьому будинку буде позиція, ви не маєте права заходити в будинок, поки ми не підемо. Ми вас не будемо ні грабувати, ні вбивати. Це маму дуже вразило, тому що вона, як стара людина, дивиться багато телевізор. Чекала неприємностей. В мене такого не було, тому що я в Сумах був достатньо часто, в мене є друзі тут", – розповів він.

Евакуація

За декілька днів українські військові пішли з їхнього будинку. Олег з матір`ю залишалися у підвалі, але через поранення і постійні обстріли вирішили тікати з Суджі. Допомоги вони попросили в українських військових.

"Це був єдиний вихід, щоб вижити. Можливості виїхати в інший бік фізично не було. Ми вдячні тим людям, звичайним людям, які нас вивезли звідти. Потім на наше прохання вони доставили на швидкості, по полях, у поліцію міста Суми. В поліції нас прийняли, здивувалися, тому що ми були перші люди, які потрапили в Суми з Суджі. Привітно зустріли, це було дивовижно", – каже біженець із Суджі.

Наразі Олег з мамою отримують медичну допомогу в одній із сумських лікарень.

Чоловік запевняє, що всім задоволений, а особливо – привітним ставленням. Він наголосив, що не відчув ніякої ворожості до себе.

"Мама моя перебуває в палаті, лікується, дві жінки її віку з нею розмовляють, їй допомагають, вона весела, вона почувається як вдома. Відчуття, що ми приїхали в чужу країну, тим більше у ворожу, немає. Я себе відчуваю тут щасливою людиною, якій пощастило, і яка зробила те, що мала зробити", – підсумував біженець із Суджі.

Раніше віцепрем’єрка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що цивільним буде надана можливість евакуюватися з Курської області.

Ця заява обурила українців, які не в захваті від потенційних нових сусідів, що ще бувально вчора махали триколорами.

Нардеп Роман Костенко, який побував на Курщині, запевнив, що наразі про евакуацію із російських територій до України йому нічого не відомо.

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