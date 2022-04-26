"Відчуття, що в РФ розпочалася партизанська війна": Арестович прокоментував вибухи у Брянську

"Відчуття, що в РФ розпочалася партизанська війна": Арестович прокоментував вибухи у Брянську

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував вибухи у Брянську і припустив, що в Росії могла розпочатися партизанська війна.

Арестович не підтвердив, що Україна якимось чином причетна до цього вибуху, заявивши, що це "знову хтось не в тому місці покурив".

Про це він розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 25 квітня.

За його словами, Кремль ніколи не визнає, що ЗСУ завдає удари по території РФ, адже це означатиме повний провал російської армії.

"Уявімо собі гіпотетично, що ЗСУ завдають удари по російській території. Де ППО, де все решта. Виходить ти (Путін. — Ред.) 20 років брехав, що створив страшну армію. А тепер, виявляється, потрібно окопуватися у Брянській області. Це ж катастрофа", — сказав Арестович.

Він звернув увагу, що у Росії почастішали пожежі та вибухи.

"В Росії невідомо, що відбувається: горить військова база в Уссурійську, військкомати горять, нафтобази, якісь склади, ВНЗ, будинки губернаторів і так далі, і так далі. В мене відчуття, що в Росії розпочалась партизанська війна", — зазначив радник керівника ОП.

Особливо увагу Арестович звернув на підпали російських військкоматів. Він вважає, що так росіяни можуть перешкоджати призову і мобілізації.

"Народ не хоче туди (на війну з Україною. — Ред.) У військкоматах же ж ще й списки призовників та резервістів", — підсумував радник глави ОП.

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня у російському місті Брянськ спалахнула пожежа на території нафтобаз "Роснефти" – палають резервуари для зберігання нафти.

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