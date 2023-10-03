Відчуття, як на пательні: ГУР про настрої росіян на окупованих територіях

За словами Юсова, у лавах російської армії дуже багато 500-х (дезертирів).
На окупованих територіях особовий склад російської армії намагається уникнути потраплянна на фронт, проте далеко не у всіх це виходить.
Про це розповів представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"В цілому на тимчасово окупованих українських територіях рядовому складу особливо дуже некомфортно. Більшість із них, якби могли відмовитись, вони б це зробили. Якщо не можуть відмовитись, пробують "зашаритись", але не у всіх це виходить... Є самостріли, є дуже багато 500-х (дезертири та особи, які відмовляються брати участь у бойових діях)", – каже Юсов.
За його словами, в окупованому Криму ситуація особлива, тому що це "перлина" загарбницької політики Путіна. Там загарбники почувають себе "як на пательні".
"Їх справді смажать і смажать регулярно. Вони розуміють, що найближчим часом легше їм не стане", – підсумував представник ГУР.
Раніше Андрій Юсов прокоментував випробування Росією ракети з ядерним двигуном "Буревісник".
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