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Відчуття, як на пательні: ГУР про настрої росіян на окупованих територіях

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Відчуття, як на пательні: ГУР про настрої росіян на окупованих територіях

Російський солдат / Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

За словами Юсова, у лавах російської армії дуже багато 500-х (дезертирів).

На окупованих територіях особовий склад російської армії намагається уникнути потраплянна на фронт, проте далеко не у всіх це виходить.

Про це розповів представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"В цілому на тимчасово окупованих українських територіях рядовому складу особливо дуже некомфортно. Більшість із них, якби могли відмовитись, вони б це зробили. Якщо не можуть відмовитись, пробують "зашаритись", але не у всіх це виходить... Є самостріли, є дуже багато 500-х (дезертири та особи, які відмовляються брати участь у бойових діях)", – каже Юсов.

За його словами, в окупованому Криму ситуація особлива, тому що це "перлина" загарбницької політики Путіна. Там загарбники почувають себе "як на пательні".

"Їх справді смажать і смажать регулярно. Вони розуміють, що найближчим часом легше їм не стане", – підсумував представник ГУР.

Раніше Андрій Юсов прокоментував випробування Росією ракети з ядерним двигуном "Буревісник".

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Дата публікації
Перегляди
408
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