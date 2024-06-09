"Відчуваю, як ніби я в рабстві": військова Аліна Михайлова про необхідність термінів демобілізації

На її думку, люди не хочуть мобілізуватися, зокрема через те, що не знають, коли їх відпустять додому.

Невизначеність щодо демобілізації є однією з причин, чому українські чоловіки не хочуть приєднуватися до лав Сил оборони.

Таку думку висловила керівниця медичної служби "УЛЬФ" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова в інтерв'ю "Армія TV".

Також читайте В МВС уточнили, хто має право на демобілізацію

"Це те, чого мені не вистачає (визначеності – Ред.). Я себе відчуваю, як ніби я в рабстві. І коли мене звідси викуплять, я не знаю. Тобто я буду ще рік в цій армії, два, три. Я навіть боюся говорити далі цифри. Чотири? П’ять? Тобто мені буде 35, а в мене дембеля ще не буде. Це страшно", – сказала Михайлова.

На її думку, люди не хочуть мобілізуватися, зокрема через те, що не знають, коли їх відпустять додому.

"Це наступне питання, чому вони не хочуть… Так неможливо. Це лише реально відчайдухи на початку війни йшли підписували ці контракти. Я ще контракт підписала. А тепер ти сидиш думаєш: "Так, добре, так вже два роки, ніби вже все. А коли додому відпустять?", – зазначила військова.

Михайлова певна, що "невизначеність дуже сильно стопорить людей ".

"Якби зараз мені сказали: "Алін, треба ще послужити 10 місяців, 12, 22, 36 - все, окей… Дуже боляче, дуже сумно, але це хоча б якийсь термін", – розмірковує вона.

Водночас, Михайлова уточнила, що це вона на інтерв’ю "така розумна" і хоче демобілізації.

"Якби мені сказали: "Ну, давай, зараз шуруй", я б сказала: "Так, а на кого я лишу медслужбу? А на кого я лишу батальйон? А що з ним буде?". Просто хочеться для себе розуміння, що про тебе пам’ятають, що ти тут в цій армії вже два роки, і де той термін, коли я, якщо що, можу піти. А якщо що, можу ще лишитися до якогось певного іншого терміну", – підсумувала військова.

Раніше нардеп розкрив, чому парламент "поховав" ідею демобілізації і до чого тут Сирський.

Читайте також: