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Відчувають прихід ЗСУ: окупанти роздають кримчанам інструкції, як поводитися під час бойових дій

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Відчувають прихід ЗСУ: окупанти роздають кримчанам інструкції, як поводитися під час бойових дій

Фото: Associated Press

Російські окупанти вже відчувають наближення українських військових та бойових дій у Криму.

На тимчасово окупованому півострові Крим російські загарбники вже готують населення до контрнаступу Збройних сил України, вони почали поширювати серед місцевих мешканців інструкції про те, як поводитися під час артобстрілу та бойових дій.  

Про це пише Telegram-канал "Крымский ветер".

Так, документи для ознайомлення розсилають навчальним закладам та іншим організаціям.

Фото/Telegram:
Фото/Telegram: "Крымский ветер"

У Криму було зафіксовано розсилання таких інструкцій:

  • як поводитися учням під час артобстрілу;
  • як поводитися під час бойових дій;
  • як вижити мирним мешканцям під час бойових дій;

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що сценарій деокупації Криму буде схожий до сценарію звільнення острова Зміїного і полягатиме в ізоляції півострова та в методичному знищенні окупантів.

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Перегляди
1330
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