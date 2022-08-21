"Відчувають себе "другим сортом": в РНБО пояснили, чому "мобілізовані" в ОРДЛО відмовляються воювати одне за одного

"Мобілізаційний резерв" "ЛНР" відмовляється воювати на території сусіднього квазіутворення – "ДНР".
"Мобілізовані" в ОРДЛО відмовляються воювати одне за одного проти України.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
По-перше, існує умовий розділ на "донецьких" і "луганських", де останні вважають свій "військовий борг" вже виконаним.
"На їхню думку, Донецьку область повинні визволяти самі ж "донецькі". З аналогічною мотивацією бойовики ОРДО влаштували бунт та відмовилися воювати за т.зв. "ЛНР", - зазначає РНБО.
По-друге, "добровольці" з обох сторін відчувають, що вони для Росії, яка і відправляє їх на війну вже далеко за межі своїх областей, – "другий сорт".
"Росіяни використовують їх як "гарматне м’ясо" для розкриття українських позицій і забезпечення просування ЗС РФ. На передовій за їхньою спиною в ролі загороджувального загону стоять російські штурмовики. Та на відміну від російського контрактника, за смерть мобілізованого в ОРДЛО виплачують копійки. Тому спроби РФ компенсувати втрати шляхом "тихої мобілізації" в ОРДЛО отримають все більш рішучий спротив", - розповіли в РНБО.
Нагадаємо, маріупольцям відкрито пропонують вступити до "збройних сил "ДНР".
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