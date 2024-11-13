"Відчувають себе “тимчасовими правителями” на землі": як окупанти знущаються з українців на ТОТ

На тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України називати себе українцем небезпечно, адже людей піддають тортурам і репресіям.

Про це розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в етері телеканалу FREEДOM.

За інформацією британського видання The Economist бути на ТОТ без російського паспорта – “все одно, що бути біженцем на своїй землі”.

У виданні зазначили, що багато робочих місць на окупованих територіях займають росіяни. Будь-яка людина з проукраїнськими поглядами боїться, що її відправлять “на підвал”. Усі сліди України на захоплених РФ територіях знищуються, школи переходять на російську програму навчання, активно діють російські молодіжні та воєнізовані організації.

“Якщо людина себе позиціює як українець, це означає, що в перспективі вона залишиться без житла, без транспорту, без прав керування автомобілем і так далі. І рано чи пізно людину буде визначено “на підвал”, де до неї будуть застосовані репресії, тортури. За “найкращими стандартами” концтаборів Другої світової", – підкреслив Дудукалов.

За його словами, людей б’ють струмом, відрізають пальці, відбивають кінцівки тощо. Це воєнні злочини вчиняють озброєні представники РФ і таких випадків дуже багато.

Він також зазначив, що окупаційна влада під виглядом інвентаризації земельних ділянок та об’єктів нерухомості проводить постійну практику їхнього “віджиму” в законних власників.

Нагадаємо, Сергій Можаровський розповів важку історію після 830 днів у полоні.

Читайте також: