Відчувають втрату позицій: РФ активізувала авіацію на Лівобережжі – ОК "Південь"

Наразі на південному напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала.
На тимчасово окупованих територіях Лівобережжя України російські загарбники стали відчувати втрату позицій – противник активізував свою авіацію.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Ворог продовжує тиск на місцеве населення деокупованого правобережжя Херсонщини. Відчуваючи втрату позицій на Лівобережжі, противник активізував авіацію", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що вчора, 24 березня, двома винищувачами Су-35 окупанти атакували Бериславський район керованими авіаційними бомбами.
Нагадаємо, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вже зараз є ознаки підготовки окупантів до "жесту доброї волі" у Херсонській області.
Гуменюк також зазначила, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по військовим об'єктам росіян у тимчасово окупованому Криму.
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