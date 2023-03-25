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Відчувають втрату позицій: РФ активізувала авіацію на Лівобережжі – ОК "Південь"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Відчувають втрату позицій: РФ активізувала авіацію на Лівобережжі – ОК "Південь"

Скриншот з відео

Наразі на південному напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала.

На тимчасово окупованих територіях Лівобережжя України російські загарбники стали відчувати втрату позицій – противник активізував свою авіацію.  

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує тиск на місцеве населення деокупованого правобережжя Херсонщини. Відчуваючи втрату позицій на Лівобережжі, противник активізував авіацію", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вчора, 24 березня, двома винищувачами Су-35 окупанти атакували Бериславський район керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вже зараз є ознаки підготовки окупантів до "жесту доброї волі" у Херсонській області.

Гуменюк також зазначила, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по військовим об'єктам росіян у тимчасово окупованому Криму.

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Дата публікації
Перегляди
427
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