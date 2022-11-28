"Відчувають звільнення": окупанти вивезли з Нової Каховки всіх колаборантів

Російські окупанти вивезли з Нової Каховки на Херсонщині всіх активних колаборантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформацію місцевого підпілля.

Йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував й примушував мешканців до співпраці.

"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають, що його звільнення – це справа часу", – йдеться в повідомленні.

Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації Збройними силами України.

Нагадаємо, окупаційна "адміністрація" в Новій Каховці закликала "державні та муніципальні" установи передислокуватися в безпечні місця.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що на лівому березі Дніпра можуть тривати запеклі бої, оскільки окупанти далі відходити наміру не мають.

Нова Каховка знову не засне - у місті потужно вибухає склад зброї рашистів

Читайте також: