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Відчувши міць української армії, ЗС РФ втратили тактичну ініціативу та знизили темпи просування - головнокомандувач ЗСУ

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Відчувши міць української армії, ЗС РФ втратили тактичну ініціативу та знизили темпи просування - головнокомандувач ЗСУ

Associated Press

У прицілі російських окупантів - мирні міста.

На шостий день війни російські війська втратили ініціативу та знизили темпи просування, відчувши силу та міць української армії.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Головнокомандувач також поінформував, що російські військові використовують дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів - мирні міста.

Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування.

"Сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ", - розповів про втрати з боку Росії.

У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися, нагадав Залужний. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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