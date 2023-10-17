Віддала дітей бабусі та пішла на війну, поки колишній закордоном: історія військової "Відьми"

У перший день повномасштабної війни жінка повідомила батькам, що повертається з декрету до військової частини, де проходила службу: "Попросила попіклуватися про дітей за цей час, бо мушу щось робити".

Майор Держприкордонслужби України Юлія з позивним "Відьма" поділилася власною історією про те, як залишила декретну відпустку та стала на захист держави. Жінка віддала двох малолітніх дітей своїм батькам і пішла служити в той час, коли її ексчоловік перебуває закордоном.

ДПСУ опублікувала відео з історією "Відьми".

Майор ДПСУ зі "Сталевого Кордону" (входить до "Гвардії наступу") Юлія на псевдо "Відьма" на сьогодні обіймає посаду заступниці коменданта одного з бойових підрозділів 15-го мобільного прикордонного загону. Жінка розповіла про перший день повномасштабного російського вторгнення та про те, як вирішила долучитися до оброни держави.

Чому "Відьма" пішла з декрету до війська

Велику війну Юлія зустріла вдома у місті Заставна Чернівецької області.

"Я самостійно виховую двох неповнолітніх дітей. Проживаю разом з батьками. І зранку все йшло, як завжди: старшу доньку зібрала у школу, сина відправила в садочок, батьки розійшлися на роботу. І, виходить, я – мама в декреті залишилася вдома. Робити вже нічого не моглося і не хотілося, тому сиділа перед телевізором, слухала виступ президента. І душі торкнулися одні слова – коли він сказав: кожна людина, яка може тримати зброю в руках, я дуже прошу, йдіть до військкоматів та долучайтеся до оборони України", – розповіла прикордонниця.

Близько 11:00 того ж дня Юлія повідомила батькам, що повертається до військової частини, де проходила службу до декрету: "Попросила попіклуватися про дітей за цей час, бо мушу щось робити".

Вже пообіді 24 лютого жінка стояла у 31-му загоні з рапортом про те, що готова братися за виконання обов’язків.

"Штабна робота при загоні – більше з документами. І якогось руху, такої важливості не відчувалося. Я знала, що десь є люди, при чому мої знайомі, які зараз відбивають штурми. Є люди, які беруть участь в обороні Києва", – поділилася "Відьма".

"Начальник казав: "Ти не уявляєш, куди ти йдеш"

Після цього вона перевелася на роботу до аеропорту, але й там не знайшла себе. Коли жінка дізналася про бригаду "Сталевий кордон" у ДПСУ, то написала рапорт.

"Начальник дуже не хотів відпускати, казав: "Ти не уявляєш, куди ти йдеш". Зібралася з думками, з сумками і я тут. Роблю все можливе для того, щоб бути корисною країні, бійцям, які в моєму підпорядкуванні", – розповіла Юлія.

"Відьма" висловилася про чоловіків, які зараз уникають служби у війську

Прикордонниця розкритикувала чоловіків, які під час повномасштабної війни уникають військової служби.

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"Є в мене така людина, яка знаходиться зараз закордоном, – це мій колишній чоловік. Щось їм казати, я думаю, що це безглуздо. Я, скоріш за все, взагалі б не хотіла з ними розмовляти. Скільки жінок зараз тут беруть на себе таку роботу, що там в тилу навіть не уявляють, що жінка може таким займатися, але займається. А ви тим часом десь сидите і міцно обіймаєте вишиванку в руках… Це не чоловіки, на мою думку", – висловилася "Відьма".

Звідки взявся позивний "Відьма"

Позивний "Відьма" Юлії дали через її, як виявлялося, точні передбачення.

"Кілька разів були такі ситуації, що щось там сказала, а воно так і сталося. В інший раз щось вийде-не вийде – "о, а вона казала. Та вона відьма", Ну і якось так пішло, що відьма, ну тай "Відьма", – розповіла Юлія.

Про що мріє захисниця

"Думаю, що в нас зараз на всіх одна мрія – до перемоги, завершення війни. Ну і – побачити рідних, обійняти діток. Це те, чого хочеться найбільше", – зазначила майор ДПСУ.

До слова, раніше ТСН.ua опублікував історію "азовця" Ігоря Бо, який від початку повномасштабної війни захищав Маріуполь, отримав важке поранення, пройшов окупацію і ледь не загинув, але вирвався з захопленого ворогом міста.

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