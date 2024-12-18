"Віддали окупанту укріпрайони вартістю десятки мільйонів гривень майже без бою" — військовий експерт

На Покровському напрямку цілий укріпрайон, на будівництво якого було виділено десятки мільйонів гривень, противник захопив майже без бою.

Про це в ефірі "КИЇВ 24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Ми віддали окупанту укріпрайони вартістю десятки мільйонів гривень фактично без бою", – сказав він.

Дмитро Снєгирьов також зазначив, що водночас ДБР не зацікавилося цим фактом і не розслідує його.

"Цілий укріпрайон, на будівництво якого було виділено десятки мільйонів гривень, фактично без бою окупанти захопили. І потім виявляється, що там не було жодного українського захисника. Хто пояснить ці дії, зокрема командування?.. Зняли командувача оперативно-тактичного угруповання, а саме Луценка (командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування російсько-окупаційних військ до Покровська – ред.). Наразі там Тарнавський (на цю посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського – ред.). Але хто понесе персональну відповідальність, кримінальну?.." – поставив запитання експерт.

Нагадаємо, росіяни можуть оточити ЗСУ на Донеччині. Експерт попередив про серйозну небезпеку і назвав ситуацію там "дуже складною".

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