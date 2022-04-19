Віддавав накази бомбити мирні міста України: розвідка оприлюднила ім'я та особисті дані генерала РФ

Українська розвідка оприлюднила ім’я генерал-лейтенанта РФ, який безпосередньо приймає участь у війні в Україні та керує авіаційними підрозділами.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, російський генерал-лейтенант Кравченко Володимир Вікторович є командуючим 11 А ВВС и ППО Східного ВО ЗС РФ. Він безпосередньо бере участь у війні в Україні.

“У період з лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих підрозділів з завдання авіаційних ударів по цивільних об'єктах на території Київської та Чернігівської областей України з використанням невиборчого авіаційного озброєння — авіабомб ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500, — які призвели до значних жертв серед мирного населення”, — наголосили в Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, що найскладнішою залишається ситуація у п'яти областях України через цинічні й варварські дії Росії.

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