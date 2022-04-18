"Віддавав накази окупантам на ЧАЕС": в Київській області прокуратура заочно повідомила про підозру генерал-майору Росгвардії

"Віддавав накази окупантам на ЧАЕС": в Київській області прокуратура заочно повідомила про підозру генерал-майору Росгвардії

Він змусив працівників виконувати свої службові обов’язки цілодобово.

В Київській області прокуратура заочно повідомила про підозру у вчиненні кримінального правопорушення генерал-майору Росгвардії. Чоловік підозрюється у керуванні операцією із захоплення Чорнобильської АЕС.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Після того, як російські окупанти захопили атомну станцію, генерал країни-агресорки взяв під повний особистий контроль роботу ЧАЕС. Він змусив працівників виконувати свої службові обов’язки цілодобово, без перерв та можливості вільно пересуватися територією. Також був обмежений доступ до отримання медичної допомоги.

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Крім іншого, підозрюваний віддавав накази окупантам облаштовувати вогневі позиції на території станції та за її межами - зокрема, в містах з підвищеною небезпекою.

“За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури Київської області заочно повідомлено про підозру начальнику центру спеціального призначення сил оперативного реагування й авіації Федеральної служби військ Національної гвардії РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та ведені агресивної війни - ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України”, - розповіли в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, що на Запоріжжі рятувальники евакуювали 12-річну дівчинку, яка постраждала під час ракетного обстрілу в Пологах.

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