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Віддавав накази про незаконні затримання та тортури українців у Херсоні: СБУ встановила особу командира РФ

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Віддавав накази про незаконні затримання та тортури українців у Херсоні: СБУ встановила особу командира РФ

Фото: Служба безпеки України

Під керівництвом російського командира окупанти катували людей у тимчасово окупованому Херсоні.

Служба безпеки України встановила, що заступник начальника управління Росгвардії по Ростовській області, полковник поліції Олександр Науменко із позивним "Альфа" віддавав накази про незаконні затримання та тортури українців у Херсоні

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

За даними слідства, від березня Науменко керує військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому Херсоні.

За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

Встановлено, що він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі.

Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.

Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, суд розгляне обвинувальні акти стосовно 10 російських військових, які жорстоко поводилися з цивільним населенням Бучі.

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