Віддавав накази про незаконні затримання та тортури українців у Херсоні: СБУ встановила особу командира РФ

Служба безпеки України встановила, що заступник начальника управління Росгвардії по Ростовській області, полковник поліції Олександр Науменко із позивним "Альфа" віддавав накази про незаконні затримання та тортури українців у Херсоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, від березня Науменко керує військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому Херсоні.

За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

Встановлено, що він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі.

Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.

Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, суд розгляне обвинувальні акти стосовно 10 російських військових, які жорстоко поводилися з цивільним населенням Бучі.

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