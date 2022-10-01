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Відео, від якого холоне кров: СБУ показала місце розстрілу цивільної колони на Харківщині

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Відео, від якого холоне кров: СБУ показала місце розстрілу цивільної колони на Харківщині

Фото: СБУ

На кадрах з місця скоєного Росією теракту – низка обстріляних та згорілих авто, а також тіла людей.

СБУ опублікувала відеозапис із Харківщини, де російські окупанти розстріляли колону автомобілів із цивільними. Теракт був скоєний ще на початку вересня, проте відомо про це стало лише зараз.

Відповідний ролик спецслужба виклала у Мереж 1 жовтня.

"Відео з місця воєнного злочину російських військ, які нещодавно розстріляли цивільну колону в так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині", – йдеться в заяві СБУ.

Там запевнили, що зроблять усе, аби окупанти відповіли за цей кривавий злочин.

На опублікованих кадрах зафіксована низка обстріляних та обгорілих авто вздовж залізничної колії. У їхніх салонах та поряд з машинами – тіла загиблих мирних громадян. Деякі з них суттєво обгорілі.

Увага! Відео 18+

Нагадаємо, 1 жовтня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області було виявлено обстріляну колону з автомобілями. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 20 людей, половина з яких – діти.

За даними СБУ, цей теракт Росія влаштувала ще на початку вересня. Окупанти розстріляли цивільну колону  у "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3763
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