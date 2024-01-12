Відео з майбутнього: ЗСУ показали, як наземний дрон атакує позицію ворога

Як зазначили у бригаді, те, про що можна було прочитати у книжках і побачити в кіно, тепер втілюється в новітніх розробках українських винахідників.
Українські бійці з 5-ї ОШБр показали роботу наземного бойового дрона, за допомогою якого атакували позицію російських окупантів на фронті.
Відповідний ролик виклали у телеграм-каналі 5-ї окремої штурмової Київської бригади Сухопутних військ ЗСУ.
У підписі до відео з роботою машини вказано, що "бойовий дрон під керуванням професійних бійців 5 ОШБр розбирає ворожу позицію".
Українські захисники зазначили, що "фантастичне майбутнє вже настало".
"Те, про що ми читали в книжках та захопливо дивились у фільмах, втілюється в новітніх розробках наших винахідників і допомагає нашим бійцям на полі бою", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, напередодні в ЗСУ показали відео, як російський окупант намагався відбитися від українських дронів саперською лопатою.
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