Відео з моментом ракетного удару по Вінниці виклали в Мережу

У Мережі опубліковано відеозапис із камер спостереження, на якому зафіксований ракетний удар по Вінниці, завданий російськими військами 14 липня.

На кадрах видно, як жителі Вінниці проходять та проїжджають на велосипедах площею, аж раптом якоїсь миті всі падають.

Відповідний ролик опублікував військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

"Момент ракетного удару по Вінниці зафіксований на камери спостереження", – йдеться у короткому підписі до відео.

На ньому також видно, як людей просто валить з ніг, велосипедів і відкидає від них, ймовірно, вибуховою хвилею. Повсюди розлітаються уламки, а небо на якийсь момент раптово спохмурніло.

Нагадаємо, 14 липня російські війська трьома ракетами "Калібр" вдарили по центру Вінниці. Внаслідок атаки загинули 22 людей, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці ударів триває рятувальна операція.

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