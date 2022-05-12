Відео з пекла: захисники Маріуполя штурмують позиції окупантів на території "Азовсталі"

Відео з пекла: захисники Маріуполя штурмують позиції окупантів на території "Азовсталі"

Бійці полку "Азов", що захищають Маріуполь, 12 травня продовжують вибивати російських військових з раніше захоплених ними позицій на території заводу "Азовсталь".

Російські окупанти постійно використовують авіацію, корабельну і ствольну артилерію, танки та інше озброєння.

Про це повідомили в полку "Азов", опублікувавши відео боїв.

"На 78-й день повномасшатбної війни, в умовах повного оточення, не зважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених, бійці полку "Азов" продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь", – йдеться у повідомленні.

У полку "Азов" зазначили, що захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе та незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння.

"Боротьба наших воїнів за Україну і за збереження життів особового складу триває попри все", – наголосили в полку.

Нагадаємо, 12 травня російські окупанти продовжують скидати на "Азовсталь" важкі бомби та атакувати ракетами, що зафіксовано на відео.

Росіяни обстріляли Кременчук - частина ракет вибухнула на території нафтопереробного підприємства

Читайте також: