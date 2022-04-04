"Відео жорстке, але це реальність": Зеленський показав народу й політикам Румунії моторошні кадри з Бучі

Президент зауважив, що якби українці не вистояли, РФ зробила би те, що зробила в Бучі, на всій території України.

У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Румунії.

Під час виступу очільник держави показав моторошне відео з Бучі, де видно тіла закатованих мирних мешканців.

"Перепрошую – відео жорстке, але це реальність... Назва нашого міста Буча тепер назавжди увійшла в світову історію. В історію воєнних злочинів. В історію винищення людей. Станом на цей час відомо більш ніж про триста закатованих, розстріляних чи інакше убитих мирних людей в Бучі. Звичайних мешканців звичайного міста поруч з Києвом. Їм зв’язували руки за спиною, убивали пострілом в потилицю або в око, убивали просто на вулицях. Давили військовою технікою цивільні автівки. З людьми! Ґвалтували жінок і дівчат", – повідомив Зеленський, наголосивши, що це лише почалося розслідування і не зібрані всі свідчення та виявлені не всі поховання.

Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Румунії

Політик також розповів, що у день, коли світ побачив тіла убитих в Бучі, 3 квітня, на сайті російської державної інформаційної агенції "РІА Новини" була опублікована стаття з назвою "Що Росія повинна зробити з Україною".

"І це не просто текст. Це один з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців. В статті описується чіткий і прорахований порядок знищення усього, що робить українців українцями та і самих наших людей. Тих, кого не вдасться зламати і підкорити. Сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" і "деєвропеізацію" України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель якнайбільшого числа наших людей у війні лише вітається. Хочу ще раз підкреслити: це сайт державної інформаційної агенції Росії, на якому в умовах відкритої державної цензури може бути опубліковано лише те, що відповідає офіційній ідеологічній позиції щодо війни проти України. Те, що не відповідає такій позиції, просто не пройшло би цензуру", – зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що росіяни відкрито кажуть про мету вторгнення на територію України. Він також додав, що якби українська армія не вистояла, а народ не піднявся на захист держави, РФ зробила би те, що зробила в Бучі – але на всій території України.

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