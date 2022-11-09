"Відхід" окупантів з Херсона – це постановне шоу: в ОК "Південь" відреагували на заяви РФ

Заява Росії про відхід від Херсона – елемент ІПСО, щоб створити помилкове враження про справжні наміри.

Заяви Росії про відхід її військ із Херсона можуть бути "постановним шоу" і на сьогодні говорити про звільнення міста ще зарано.

Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі російського телеканалу "Дождь".

Гуменюк назвала спробою "зберегти обличчя" заяви РФ про відведення своїх сил із Херсона. Це відбувається не вперше, нагадала речниця Сил оборони півдня.

"Те, що зараз заявляється, – це спроба створити певне враження, що зберігатимуться життя солдатів, що зберігатиметься мирне населення, і чергова демонізація Збройних сил України", – повідомила Гуменюк.

Водночас вона зазначила, що справжня військова операція вимагає режиму інформаційної тиші.

"Постановне шоу з проголошенням таких серйозних і важких рішень – це давно зрозумілий метод виправдання себе", – пояснила речниця Сил оборони півдня.

Вона також розповіла, що російські окупанти створили під Херсоном рубежі оборони, регулярні ворожі війська перебувають на місцях та готові тримати оборону.

За оцінкою Гуменюк, заява російського командування може бути елементом інформаційно-психологічної операції, щоб створити помилкове враження про справжні наміри.

Що відомо про "відхід" росіян із Херсона

Російські засоби масової пропаганди повідомили 9 листопада що міністр оборони Сергій Шойгу віддав наказ командувачу війною проти України Сергієві Суровікіну розпочати відведення військ за річку Дніпро. Окупанти нібито мають залишити Правобережжя у найближчі терміни.

Коментуючи цю інформацію, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що окупанти залишають Херсон.

Водночас радник ОП Олексій Арестович заявив, що російська армія була вибита з Херсона українськими військами, проте бої на правому березі Дніпра ще триватимуть певний час.

Військовий експерт Олег Жданов назвав нібито відхід загарбників із Херсона черговою інформаційно-психологічною спецоперацією.

В України є свій план, звільнення Херсона, переговори з Росією та США після виборів - Михайло Подоляк

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