Відхід ЗСУ із Авдіївки: що зараз відбувається у місті та чи продовжує РФ далі наступ

Українські військові перебувають у стійкій обороні біля Авдіївки. Тим часом окупанти продовжують наступальні дії, втім, вони вже не такі інтенсивні, як під час взяття міста.

Про це розповів пресофіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарфону у понеділок, 19 лютого.

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"Ворог продовжує наступальні дії, проте це не можна порівнювати навіть близько з тим, що було в самому місті. Тому наступальні дії характеру можна сказати буденного, тобто можливо з ними працювати, якоїсь критичної ситуації зараз вже немає. Фронт стабілізувався і ми зайшли в свою зону відповідальності", - сказав він.

За його словами, зараз зменшився рівень застосування ворогом авіації та штурмів, бо українські сили завдали серйозний "вогневий вплив на ворога під час оборони міста".

"Зараз ворог ще не оговтався з точки зору інженерної складової, розвідки. Треба йому опанувати нові позиції. Я думаю, що ще зарано говорити. Треба зазначити, що ми нанесли достатньо серйозний вогневий вплив на ворога під час обороони міста. По факту, дві бригади вже були в небоєготовності. Відповідно, думаю, що це серйозно вплинуло на них. Але робити висновки, наскільки довго вплинуло і наскільки довго відновлюватись, зарано", - наголосив він.

Бородін додав, що окупанти продовжують штурм бронетехнікою далі, але не масово, як було в Авдіївці.

"Тоді було відчутно, що їм байдуже на ціну взяття. Вони кидали все, що могли, зараз це роблять більш обережно, загальновійськовими наступальними діями, без фанатизму", - підсумував він.

Нагадаємо, за даними Deepstate, окупанти розстріляли полонених українських військових на позиції "Зеніт" в Авдіївці.

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