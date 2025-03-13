Відхід ЗСУ із Суджі може бути однією з вимог США – припущення експерта

Відхід ЗСУ із Суджі Курської області може бути однією з вимог партнерів зі США для подальших переговорів із Кремлем.

Таку думку висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, передають Новини.LIVE.

"Я не знаю, чому їм це треба. Може для того, щоби якось задобрити Путіна, щоб показати, що вони начебто рухаються йому (Путіну, – Ред.) назустріч для того, щоб він теж зробив якісь зустрічні кроки", – припустив експерт.

Він запевнив, що українські сили діють відповідно до військових та політичних цілей, утримуючи контроль над необхідними ділянками для стримування російських військ. Експерт стверджує, що навіть якщо ЗСУ доведеться відійти із Суджі, то великої трагедії у цьому немає.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про події в Курській області та на Сумщині.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що росіяни захопили Суджу у Курській області.

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