Відхід ЗСУ з мікрорайону "Канал": чи вийдуть українські військові із Часового Яру – думка майора запасу НГУ

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин підтвердив, що українські військові відступили з частини Часового Яру на Донеччині. Йдеться про мікрорайон "Канал". Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що росіяни перекинули до Часового Яру велику кількість живої сили та техніки.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни перекинули до Часового Яру велику кількість живої сили та техніки, використовуючи авіацію та рівняючи його з землею. Тримати оборону в зруйнованому місті ще гірше, ніж десь в полі. Ще місяць тому у ГУР припускали, що цілком можливо, що нам доведеться відходити з цієї позиції. Тому що сили та засоби, які росіяни там використовують, значно переважають наші можливості", - зауважив Гетьман.

За його словами, відходити від міста не хотілося – бо це панівна висота. Місто важко штурмувати, але є межа можливостей.

"Припускаємо, що можливо нам доведеться відійти з Часового Яру, враховуючи потужність російських атак, м'ясні штурми, кількість КАБів, ФАБів, снарядів. Якщо й далі буде продовжуватися така інтенсивність бойових дій, то туди треба підводити резерви, а резервів не вистачає", - резюмував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, Путін на саміті ШОС зробив цинічну заяву про перемовини з Україною і приплів туди США.

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