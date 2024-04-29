Відхід ЗСУ з позицій на захід від Авдіївки: в ISW повідомили, чи досяг успіху ворог

Російські війська не досягли швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйова, Бердичів та Семенівки після виведення ЗСУ з тактичних позицій у цьому районі. Це свідчить про те, що українські війська зберігають можливості сповільнювати просування ворога.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що наступна лінія оборони в цьому районі (на захід від Авдіївки) розташована на певній відстані від лінії, яку російські війська атакують від моменту захоплення Авдіївки в середині лютого. Фахівці гадають, що наступ окупантів може стати швидким лише в разі, якщо ЗСУ не намагатимуться утримувати позиції на полях.

Прибуття українських бригад, які відновили боєздатність, про що напередодні заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, може дозволити військам уповільнити тактичні успіхи російських військ і, можливо, стабілізувати фронт. Зазначається, що попри перевагу ворога у кількості боєприпасів та живої сили, українські війська змогли протистояти більш ніж одній дивізії збройних сил Росії.

За оцінками фахівців, прибуття до ЗСУ підкріплень та додаткової техніки змусить російське командування або визнати малоймовірність ширшого чи глибшого проникнення углиб територій, або скерувати до цього району додаткові резерви для продовження досягнення тактичних успіхів.

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Зазначається, що залучення Росією додаткових резервів на цей напрямок означатиме для ворога ризик не досягти успіху в районі Часового Яру або у підготовці літнього наступу.

"Російським силам, ймовірно, доведеться поповнити та посилити атакувальні підрозділи та знизити темп наступальних операцій на захід від Авдіївки, якщо вони не виділять додаткові резерви, що, ймовірно, обмежить здатність Росії здійснювати додаткові швидкі тактичні наступи у цьому районі", – прогнозують в ISW.

Мапа ситуації на захід від Авдіївки на 28 квітня / Фото: ISW

Нагадаємо, 28 квітня Сирський підтвердив, що ЗСУ перемістились на нові рубежі на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки, фактично підтвердивши, що ці села захопив ворог.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти просунулись на Авдіївському напрямку! Бійців ЗСУ просять протриматись до прибуття допомоги

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