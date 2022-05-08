"Відібрати український прапор - це напад на кожного, хто нині захищає Європу", - Кулеба про інцидент в Берліні

"Відібрати український прапор - це напад на кожного, хто нині захищає Європу", - Кулеба про інцидент в Берліні

8 травня поліція Берліна відібрала гігантський український стяг біля радянського меморіалу. Кулеба відреагував.

Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відреагувавши на інцидент із відібраним прапором України в Берліні під час заходів до Дня перемоги в Європі.

"Відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше влада Берліна заборонила 8 і 9 травня використання будь-якої української символіки. Посол України в Німеччині назвав це "ляпасом українському народу".

Пізніше у Берліні все ж дозволили символіку України на заходах 8−9 травня, однак з умовами.

Поліція Берліна згорнула великий український прапор, який принесли активісти до меморіалу загиблим у Другій світовій війні

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