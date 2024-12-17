Виділили окремий поверх у лікарні Курська: перші відео з пораненими солдатами КНДР

У мережі з'явилася інформація, що до лікарні у Курську було доправлено понад 100 північнокорейців з різними пораненнями.

У Мережі з'явилося відео з пораненими північнокорейськими військовими, які, як зазначається, перебувають у лікарні в Курську.

За інформацію Telegram-каналу "russia no context", понад 100 поранених північнокорейських військових, яким пощастило врятуватися від влучного вогню українських бійців, розмістили у курській лікарні, розташованій на вулиці Пирогова.

Північнокорейці у курській лікарні. Фото t.me/russianocontext

Для них передбачено окреме харчування, а на розміщення виділено окремий поверх.

У Мережі з’явилися відео поранених військових КНДР з лікарні Курська

Нагадаємо, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), війська КНДР зазнають великих втрат на Курщині через погану координацію з росіянами.

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