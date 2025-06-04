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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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334
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Відірвати Крим від Росії легше, ніж інші окуповані території України — Портников

Знищення Кримського мосту покаже окупантам, що вони не можуть контролювати окуповані території України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Кримський міст

Кримський міст необхідно «ефективно та впевнено» знищити / © ТСН.ua

Росія не має наміру зупинятися і прагне захопити ще більше українських територій, зокрема й на півдні нашої країни. А для забезпечення своєї окупаційної армії росіяни використовують окупований півострів та незаконно збудований Кримський міст. Втім, перерізати цей шлях та відірвати Крим від Росії наразі навіть легше, ніж повернути окуповані території в інших областях України.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников на своєму ютуб-каналі.

«Звичайно, Кримський міст не може використовуватися Росією для допомоги власним збройним силам, бо є очевидним, що Москва продовжує сподіватися на експансію на українському півдні. Вона зовсім не збирається обмежуватися окупацією цієї частини Херсонської області, яка залишається під контролем агресивних сил РФ. Очевидно, що амбіції Москви є набагато серйознішими», — зауважив Портников.

Він додав, що інфраструктура Кримського мосту дозволяє підтримувати життєдіяльність окупаційних військ і колабораційного апарату влади на півострові, тому її необхідно «ефективно та впевнено» знищити. За словами Портникова, це покаже окупантам, що вони «не мають і не матимуть у майбутньому ніякого реального контролю» над ситуацією на окупованих територіях України.

«І, як ми розуміємо, інфраструктурно відірвати Крим від Росії навіть легше, ніж інші окуповані росіянами регіони України — Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, за які Росія продовжує бої, зокрема й за допомогою тих шляхів, які ведуть через цей мерзенний міст», — наголосив Віталій Портников.

Нагадаємо, українська служба безпеки провела спецоперацію і вже втретє вразила Кримський міст. Кожний удар по цій законній воєнній цілі підриває логістичні спроможності росіян. До того ж Кримський міст має не лише стратегічне, але й ідеологічне значення для Росії.

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