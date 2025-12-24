ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
486
Час на прочитання
2 хв

Відхід ЗСУ із Сіверська: експерт пояснив, які наслідки чекають на Донеччину

Сили оборони України залишили Сіверськ, і військовий експерт Роман Світан попереджає про посилення загрози для Слов’янської агломерації.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Сили оборони України залишили Сіверськ у Донецькій області, і нині ключовим завданням є стримування подальшого наступу російських військ на цьому напрямку, аби не допустити загострення ситуації для Слов’янська.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, відхід із Сіверська в перспективі посилює загрозу для Слов’янська, оскільки зі східного напрямку позиції українських сил наразі є складнішими, ніж із півночі, де ворога стримують у районі Лимана.

Який розвиток подій можливий далі

Світан зазначив, що російські війська вже кілька років намагаються просунутися від Лисичанська у напрямку Слов’янська. Тривалий час Сили оборони успішно стримували противника поблизу Білогорівки, однак цього року ситуація на цій ділянці фронту помітно ускладнилася.

Він наголосив, що українські війська не утримуватимуть позиції в умовах загрози оточення, тому відхід на нові рубежі є вимушеним і тактично обґрунтованим рішенням. Водночас, за словами експерта, зараз необхідні серйозні заходи для зупинення ворога.

"Якщо просування не вдасться стримати, проблеми виникнуть уже для Слов’янська. У такому разі доведеться готуватися до евакуації цивільного населення — а це десятки тисяч людей з агломерації Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка", — підсумував Світан.

Раніше повідомлялось, що через значну чисельну перевагу противника в живій силі й техніці українські підрозділи відійшли з населеного пункту Сіверськ на Донеччині з метою збереження особового складу та боєздатності.

Дата публікації
Кількість переглядів
486
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie