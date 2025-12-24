Відхід ЗСУ із Сіверська: експерт пояснив, які наслідки чекають на Донеччину

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Сили оборони України залишили Сіверськ у Донецькій області, і нині ключовим завданням є стримування подальшого наступу російських військ на цьому напрямку, аби не допустити загострення ситуації для Слов’янська.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, відхід із Сіверська в перспективі посилює загрозу для Слов’янська, оскільки зі східного напрямку позиції українських сил наразі є складнішими, ніж із півночі, де ворога стримують у районі Лимана.

Який розвиток подій можливий далі

Світан зазначив, що російські війська вже кілька років намагаються просунутися від Лисичанська у напрямку Слов’янська. Тривалий час Сили оборони успішно стримували противника поблизу Білогорівки, однак цього року ситуація на цій ділянці фронту помітно ускладнилася.

Реклама

Він наголосив, що українські війська не утримуватимуть позиції в умовах загрози оточення, тому відхід на нові рубежі є вимушеним і тактично обґрунтованим рішенням. Водночас, за словами експерта, зараз необхідні серйозні заходи для зупинення ворога.

"Якщо просування не вдасться стримати, проблеми виникнуть уже для Слов’янська. У такому разі доведеться готуватися до евакуації цивільного населення — а це десятки тисяч людей з агломерації Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка", — підсумував Світан.

Раніше повідомлялось, що через значну чисельну перевагу противника в живій силі й техніці українські підрозділи відійшли з населеного пункту Сіверськ на Донеччині з метою збереження особового складу та боєздатності.