"Відкинуло так, що я опинилася в коридорі": жителька Кривого Рогу розповіла про пережиту атаку

Що саме трапилося, жінка зрозуміла лише, коли побачила у квартирі вибиті вікна, двері та власне посічене тіло.

Жителька атакованої російськими ракетами багатоповерхівки у Кривому Розі розповіла, що вибуховою хвилею її з кухні через усю квартиру відкинуло аж до коридору.

Про це мешканка квартири на четвертому поверсі Людмила розповіла місцевому виданню "На часі".

Жительки багатоповерхівки повідомила, що перебувала в кухні і передавала показання газового лічильника, коли стався вибух.

"Повернулася до газового лічильника, щоби передати показники газу, і раптом мене відкинуло так, що я опинилася – трикімнатна велика квартира – в коридорі. Я нічого не зрозуміла", – поділилася пережитим Людмила.

Те, що будинок обстріляли, вона зрозуміла лише тоді, коли побачила вибиті вікна та двері своєї квартири, а також отримані поранення.

"Потім уже повернулася – всі вікна, всі двері, все було навстіж вибито", – зазначила мешканка багатоповерхівки.

Вона додала, що через кілька хвилин на місце прибули надзвичайники, які почали допомагати місцевим жителям.

"Звісно, страшно. От магазин мали завтра відкривати… Ну що сказати? Ну орки є орки", – наголосила Людмила.

Жителька Кривого Рогу про пережиту атаку: "відкинуло так, що я опинилася в коридорі"

Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу

Вранці 31 липня у Кривому Розі прогриміли вибухи. Голова МВС Ігор Клименко заявив про атаку двома ракетами по місту і влучання в чотириповерхову будівлю навчального закладу, а також житловий будинок: там зруйновано секцію від четвертого до дев'ятого поверху.

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