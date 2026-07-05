ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Вибухи в Криму: повідомляють про ураження підстанцій та масштабні перебої зі світлом

У тимчасово окупованому Криму після нічних вибухів зафіксували перебої з електропостачанням. За попередніми даними, під ударом опинилися дві електропідстанції. Наслідки атаки підтверджують супутникові системи моніторингу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Відключення світла у Криму

Відключення світла у Криму / © Exilenova+

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 5 липня лунали вибухи на об’єктах енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, під ударом опинилися дві електропідстанції, що призвело до проблем з електрикою на півострові.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

У Криму почалися відключення світла: що відомо

Згідно з оприлюдненими даними, нічною ціллю атаки стала підстанція «Бахчисарай» напругою 220 кВ. Також з’явилися повідомлення про ймовірне ураження ще одного енергооб’єкта — підстанції «Зимине» 10/35/10 кВ.

Наслідки ударів зафіксували й супутникові системи. Дані моніторингу теплових аномалій NASA FIRMS вказують на ознаки пожежі в районі одного з атакованих об’єктів.

Окрім цього, порівняльний аналіз космічних знімків за останній рік демонструє суттєве скорочення нічного освітлення в окупованому Криму.

Ближче до ранку місцеві мешканці у соціальних мережах почали масово скаржитися на дефіцит електроенергії та повідомляти, що в Бахчисараї зникло світло.

Крим: останні новини

Нагадаємо, окупаційні адміністрації в Криму, зокрема в Керчі та Феодосії, отримали терміновий наказ повністю вивезти цінні документи та техніку до РФ із дедлайном до 3 липня.

За даними партизанського руху «АТЕШ», деякі посадовці скористалися цим для особистої втечі, оформивши лікарняні та виїхавши до Краснодарського краю. Крім того, після затвердження президентом України Володимиром Зеленським 40-денної операції впливу на Росію, окупаційна влада 26 червня запровадила на півострові та в Севастополі надзвичайний стан.

Засновник виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик зазначив, що заяви про евакуацію документів і техніки можуть бути цілком правдивими, адже нинішня ситуація нагадує передумови російського відступу з Херсона.

На його думку, росіяни навряд чи втечуть швидко, проте постійні удари по логістиці та військовій інфраструктурі створюють для них дедалі більше проблем. Валерій Боровик підкреслив, що з нарощуванням атак Крим може фактично перетворитися для РФ на «острів», де перебувати ставатиме дедалі важче.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie