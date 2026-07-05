Вибухи в Криму: повідомляють про ураження підстанцій та масштабні перебої зі світлом

Відключення світла у Криму / © Exilenova+

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У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 5 липня лунали вибухи на об’єктах енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, під ударом опинилися дві електропідстанції, що призвело до проблем з електрикою на півострові.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

У Криму почалися відключення світла: що відомо

Згідно з оприлюдненими даними, нічною ціллю атаки стала підстанція «Бахчисарай» напругою 220 кВ. Також з’явилися повідомлення про ймовірне ураження ще одного енергооб’єкта — підстанції «Зимине» 10/35/10 кВ.

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Наслідки ударів зафіксували й супутникові системи. Дані моніторингу теплових аномалій NASA FIRMS вказують на ознаки пожежі в районі одного з атакованих об’єктів.

Окрім цього, порівняльний аналіз космічних знімків за останній рік демонструє суттєве скорочення нічного освітлення в окупованому Криму.

Ближче до ранку місцеві мешканці у соціальних мережах почали масово скаржитися на дефіцит електроенергії та повідомляти, що в Бахчисараї зникло світло.

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Нагадаємо, окупаційні адміністрації в Криму, зокрема в Керчі та Феодосії, отримали терміновий наказ повністю вивезти цінні документи та техніку до РФ із дедлайном до 3 липня.

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За даними партизанського руху «АТЕШ», деякі посадовці скористалися цим для особистої втечі, оформивши лікарняні та виїхавши до Краснодарського краю. Крім того, після затвердження президентом України Володимиром Зеленським 40-денної операції впливу на Росію, окупаційна влада 26 червня запровадила на півострові та в Севастополі надзвичайний стан.

Засновник виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик зазначив, що заяви про евакуацію документів і техніки можуть бути цілком правдивими, адже нинішня ситуація нагадує передумови російського відступу з Херсона.

На його думку, росіяни навряд чи втечуть швидко, проте постійні удари по логістиці та військовій інфраструктурі створюють для них дедалі більше проблем. Валерій Боровик підкреслив, що з нарощуванням атак Крим може фактично перетворитися для РФ на «острів», де перебувати ставатиме дедалі важче.

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