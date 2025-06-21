Відключення зв'язку під час атак "Шахедами": авіаексперт оцінив пропозицію

Атаки "Шахедами" / © ТСН.ua

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Росія почала використовувати українські вишки стільникового зв’язку для коригування «Шахедів», що наштовхнуло на думку «глушити» зв’язок під час атаки дронів. Однак така пропозиція має низку нюансів, і краще розглянути варіант відключень станцій за маршрутами дронів у момент прольоту.

Про це в інтерв’ю “Главреду” сказав авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань «Конструкторського бюро Антонов» Костянтин Криволап.

У «Шахедів» є основна система навігації, однак вона з часом накопичує похибки і періодично потребує уточнення координат.

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«Щоб оновити свої координати, дрони використовують найпростішу SIM-карту, фіксують вишки мобільного зв’язку, координати яких відомі й не змінюються, і методом тріангуляції визначають точне місцезнаходження „Шахеда“, зменшуючи похибку інерційної навігації», — пояснив Криволап.

На думку авіаексперта, пропозиція залишити населення без мобільного зв’язку є поганою. Адже в такому разі без нього будуть і служби, зокрема — ДСНС.

Криволап акцентує, що базові станції мобільного зв’язку дійсно можуть впливати на точність наведення та орієнтації «Шахедів».

«Як зробити так, щоб і „вівці цілі, і вовки ситі“? Для цього, наскільки я розумію (були відповідні повідомлення), оператори мобільного зв’язку вже працюють над тим, щоб відключати окремі стільники (базові станції) саме за маршрутами руху „Шахедів“, — каже експерт.

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Тож відключення станцій триватимуть винятково в момент прольоту дрона видається розумним компромісом.

«Повністю відключати зв’язок — немає сенсу. Потрібне точкове відключення — саме в тих місцях, де пролітають дрони. Адже їх може бути багато, вони можуть „шикуватися в чергу“. Росіяни намагатимуться скорочувати відстані між дронами, змінювати тактику. Але це процес, над яким потрібно працювати», — завершив він.

Раніше йшлося про те, що останні масовані удари російських «Шахедів» по Одесі знову порушили питання про подальшу ескалацію дронової війни. До цього РФ атакувала Київ, Харків, Кременчук, Суми, Запоріжжя. Чи дійсно українцям варто готуватися до посилення атак, і чи є зв’язок між ними та міжнародними подіями.

Як зазначає військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко, Росія вже тривалий час застосовує точкові та масовані удари, атакуючи одне місто чи населений пункт. Ця тактика, ймовірно, збережеться.

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«РФ обирає певні об’єкти в одному місті чи райцентрі й атакує роями/хвилями дронів, а за необхідності додає компонент крилатих ракет чи балістики. В останнє таку тактику застосували до Одеси, а до цього були Київ, Кременчук, Харків та інші міста. З цього можна зробити висновок, що росіяни це роблять планово, щоб якомога сильніше впливати на місцеве населення, завдаючи руйнувань та людських жертв. Ціль ударів — змусити погоджуватися на ультимативні умови Путіна», — пояснює Ігор Романенко.