Відключення світла: енергетики назвали 10 речей, які варто придбати уже зараз

Енергетики опублікували список необхідних речей під час можливих відключень світла в Україні.

Українці про всяк випадок мають бути готовими до повторних ударів Росії по енергосистемі, коли будуть тимчасові відключення світла. Тому енергетики назвали 10 речей, якими потрібно запастись уже зараз.

Такі рекомендації дали в компанії Yasno.

Перед відключеннями людям бажано мати:

заряджений павербанк;

у квартирі не завадить зарядна станція типу EcoFlow;

у приватному будинку – генератор + пальне;

перевірте стан пальника та візьміть до нього кілька балонів, але завжди дотримуйтеся правил експлуатації;

декілька світлодіодних ламп на акумуляторі;

мастхев для виходу на вулицю – потужний ліхтарик;

світловідбивальні наліпки на себе та світлодіодний нашийник для песика;

термобілизна і тепла ковдра;

сублімована їжа та консерви;

запас технічної та питної води.

Нагадаємо, у Міненерго розповіли, чи готові енергоблоки до зими і як захищатимуть їх від обстрілів.

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