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Відключення світла: гендиректор YASNO - про те, що остання ракетна атака повернула Київ на тиждень назад

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Відключення світла: гендиректор YASNO - про те, що остання ракетна атака повернула Київ на тиждень назад

Фото: Associated Press

В Україні світло подаватимуть найперше на об'єкти критичної інфраструктури.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів, що ракетний удар 5 грудня повернув енергетичну систему України на тиждень назад, а тому в країні і надалі тривають аварійні відключення електрики

Про це він написав у Facebook.

Коваленко повідомив, що в Києві наразі доступна потужність на рівні 62-67% від типового споживання, яке було раніше. Остання ракетна атака повернула столицю на тиждень назад. 

"Активно йде робота з ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури. Уже по 474 будинках є рішення - керівні компанії готові в разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати. Я вдячний міській владі за таке непросте рішення. Чому це важливо, тому що в умовах значних обмежень головна мета - надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірно серед населення", - написав Коваленко. 

Також генеральний директор енергетичної компанії закликає українців з питань щодо відключення світла звертатися по інформацію в соціальні мережі, оскільки у контакт-центрах не завжди є оперативні дані про це. 

Ракетні обстріли України 5 грудня 

Російські терористи ввосьме атакували українську енергетичну систему. По Україні окупанти випустили орієнтовно 70 ракет, 60 з яких вдалося збити. 

В "Укренерго" повідомили, що окупанти вкотре атакували енергетичні об'єкти. 6 грудня там повідомили, що найскладнішою є ситуація в енергосистемі Київської та Одеської областей. Через нові ракетні обстріли по всіх областях застосовуються аварійні відключення світла.

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Дата публікації
Перегляди
453
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