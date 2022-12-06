Відключення світла: гендиректор YASNO - про те, що остання ракетна атака повернула Київ на тиждень назад

В Україні світло подаватимуть найперше на об'єкти критичної інфраструктури.
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів, що ракетний удар 5 грудня повернув енергетичну систему України на тиждень назад, а тому в країні і надалі тривають аварійні відключення електрики.
Про це він написав у Facebook.
Коваленко повідомив, що в Києві наразі доступна потужність на рівні 62-67% від типового споживання, яке було раніше. Остання ракетна атака повернула столицю на тиждень назад.
"Активно йде робота з ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури. Уже по 474 будинках є рішення - керівні компанії готові в разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати. Я вдячний міській владі за таке непросте рішення. Чому це важливо, тому що в умовах значних обмежень головна мета - надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірно серед населення", - написав Коваленко.
Також генеральний директор енергетичної компанії закликає українців з питань щодо відключення світла звертатися по інформацію в соціальні мережі, оскільки у контакт-центрах не завжди є оперативні дані про це.
Ракетні обстріли України 5 грудня
Російські терористи ввосьме атакували українську енергетичну систему. По Україні окупанти випустили орієнтовно 70 ракет, 60 з яких вдалося збити.
В "Укренерго" повідомили, що окупанти вкотре атакували енергетичні об'єкти. 6 грудня там повідомили, що найскладнішою є ситуація в енергосистемі Київської та Одеської областей. Через нові ракетні обстріли по всіх областях застосовуються аварійні відключення світла.
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