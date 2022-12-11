Відключення світла на Одещині: скільки людей досі без електрики і коли чекати на покращення

Станом на 11 грудня 300 тисяч осіб в Одеській області перебувають без електрики. Людям поступово повертатимуть світло.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Станом на зараз світло повертається в Одесу та громади Одеського району. З півтора мільйона осіб, які були без світла вчора, на сьогодні ця кількість зменшилась до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо значне покращення ситуації. Думаю для всіх очевидно, що ворог хоче нас виснажити, але ми повинні проявити стійкість. Окупанти нам не залишили іншого вибору, як і тим, чиї міста зараз лежать у руїнах. Але у нас є Одещина і ми повинні її захистити, а не здавати через труднощі", - сказав Марченко.

Відключення світла на Одещині

Російські терористи ракетами та безпілотниками атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Через це регіон кілька діб без електрики. Зокрема російські війська атакували Одещину дронами-камікадзе в ніч проти 10 грудня. Внаслідок атак пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. 5 грудня Росія ракетами обстріляла енергетичні об'єкти регіону.

ДТЕК "Одеські електромережі" повідомили, що часу на відновлення енергооб’єктів знадобиться набагато більше, ніж у попередні рази після ворожих обстрілів. Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити електрику.

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