Відключення світла: в яких областях найскладніша ситуація та коли чекати на покращення

В Україні енергосистему вдасться стабілізувати за кілька днів.

Через ракетний удар по Україні 5 грудня найскладнішою ситуація з електропостачанням є в Київській та Одеській областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

Росіяни 5 грудня увосьме масовано обстріляли українську енергосистему. Через це в багатьох регіонах були запроваджені аварійні відключення електрики. Найбільше ушкоджень через обстріли зазнали енергетичні об'єкти у Київській та Одеській областях. Наразі в Одесі відновлюється електропостачання.

"На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", - повідомили в "Укренерго".

Масований ракетний обстріл України 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, Росія вкотре масовано обстріляла Україну ракетами. По нашій інфраструктурі було випущено 70 ракет, з яких орієнтовно 60 вдалося збити.

Через ракетний обстріл Одеса та Одеський район 5 грудня залишилися без електрики, водопостачання та тепла. Наразі там тривають аварійні роботи.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов повідомив, що в Росії залишилися ракети лише для кількох масштабних атак, після чого "вони вийдуть у повний нуль".

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