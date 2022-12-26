Відключення світла в Україні: міністр енергетики розповів, чого чекати на Новий рік

Росіяни можуть атакувати енергетичну інфраструктуру напередодні Нового року.
Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що російські терористи можуть обстріляти енергетичну інфраструктуру 31 грудня -1 січня. За таких умов можуть виникнути проблеми з електрикою. Якщо ж обстрілів не буде, то Новий рік в Україні буде зі світлом.
Про це він сказав в етері телемарафону 26 грудня.
Міністр вважає, що росіяни продовжуватимуть знищувати українську енергетичну інфраструктуру і обирають для цього сакральні дати, щоб познущатись з українців. А тому нові обстріли можуть статись навіть 31 грудня або 1 січня.
"Росіяни не відмовилися від обстрілу енергосистеми. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони намагатимуться максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", – пояснив Галущенко.
Міністр додав, що якщо російські терористи не атакуватимуть енергетичну інфраструктуру, то новорічні свята в Україні будуть із безперебійною електрикою.
Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України
Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Уже було зафіксовано 9 ракетних ударів по енергетиці України. Терористи хочуть залишити українців взимку без електрики та тепла, щоб змусити владу капітулювати.
Через ракетні удари Росії в Україні запроваджені графіки аварійних та погодинних відключень електрики.
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