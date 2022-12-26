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Відключення світла в Україні: міністр енергетики розповів, чого чекати на Новий рік

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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688
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Відключення світла в Україні: міністр енергетики розповів, чого чекати на Новий рік

Фото: Associated Press

Росіяни можуть атакувати енергетичну інфраструктуру напередодні Нового року.

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що російські терористи можуть обстріляти енергетичну інфраструктуру 31 грудня -1 січня. За таких умов можуть виникнути проблеми з електрикою. Якщо ж обстрілів не буде, то Новий рік в Україні буде зі світлом

Про це він сказав в етері телемарафону 26 грудня. 

Міністр вважає, що росіяни продовжуватимуть знищувати українську енергетичну інфраструктуру і обирають для цього сакральні дати, щоб познущатись з українців. А тому нові обстріли можуть статись навіть 31 грудня або 1 січня. 

"Росіяни не відмовилися від обстрілу енергосистеми. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони намагатимуться максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", – пояснив Галущенко. 

Міністр додав, що якщо російські терористи не атакуватимуть енергетичну інфраструктуру, то новорічні свята в Україні будуть із безперебійною електрикою. 

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Уже було зафіксовано 9 ракетних ударів по енергетиці України. Терористи хочуть залишити українців взимку без електрики та тепла, щоб змусити владу капітулювати. 

Через ракетні удари Росії в Україні запроваджені графіки аварійних та погодинних відключень електрики. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
688
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