Відключення світла: в "Укренерго" попередили про дефіцит електрики 19 грудня та назвали причини

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив українців, що через морози в Україні у неділю та понеділок, 18-19 грудня, очікується значний дефіцит в енергосистемі.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Кудрицький наголосив, що 18 грудня в Україні зросло споживання електрики, те саме очікується і 19 грудня.

"Хочу сказати, що холодно буде і завтра, у понеділок, як ми знаємо з прогнозів погоди, тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним. Особливо завтра, оскільки буде робочий день, крім того, очікуються досить сильні морози", - сказав голова правління НЕК "Укренерго".

Також Кудрицький пояснив, що після потеплінь дефіцит повинен зменшитись. Він також наголосив, що енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити українцям електропостачання після масованих ракетних обстрілів.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури

Російські терористи від 10 жовтня завдають масованих ракетних ударів по енергетиці України. Уже було 9 масштабних ракетних ударів по енергетичних об'єктах України, через що виникли проблеми з електропостачанням у всіх регіонах.

​​Станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми України. Атомні станції вийшли на планову потужність, проте обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі.

У Київській області від 20 грудня за умов, що не буде нових ракетних ударів планують повернутись до планового відключення електрики.

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