Відключення світла: Зеленський - про ситуацію з електрикою та загрозу нових ракетних атак

Президент України Володимир Зеленський розповів про покращення в енергетичній інфраструктурі України. Проте він наголосив, що росіяни можуть готувати новий ракетний удар по українській енергетиці напередодні Нового року та Різдва.

Про це він сказав 26 грудня під час свого традиційного звернення до українців.

Президент наголосив, що завдяки роботі енергетиків вдалось стабілізувати ситуацію, проте відключення електрики тривають.

"Дефіцити зберігаються. Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат. Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить", - пояснив Зеленський.

Президент також наголосив, що існує загроза нових ракетних ударів і до цього уже готуються.

"І, будь ласка, не забувайте, що треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій. ППО готується, держава готується, і кожен має підготуватися. Зважайте, будь ласка, на сирени", - сказав Зеленський.

Зеленський за 26 грудня: три головні пункти за день

Ракетні обстріли української енергетичної системи

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Уже було 9 масштабних ракетних ударів по енергетичній системі. Окупанти під час обстрілів запускають 70-90 ракет, щоб завдати українцям якомога більшої шкоди. Росіяни хваляться геноцидною війною та тим, що люди змушені сидіти без електрики.

У ГУР МО вважають, що мета Росії - залишити українців без тепла та електрики під час зими. Голова військової розвідки Кирило Буданов вважає, що РФ може влаштувати ще 2-3 масованих ракетних ударів.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що чи буде в Україні на Новий рік світло, залежить від ймовірності нових обстрілів. Якщо таких не буде, то українці будуть з електрикою на свята.

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