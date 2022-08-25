Відключення Запорізької АЕС від енергомережі: реакція США

У США не можуть підтвердили повідомлення про те, що всі енергоблоки Запорізької АЕС призупинили роботу. Водночас вони висловили занепокоєння тим, що відбувається навколо електростанції.

У США вкотре закликали РФ припинити військову діяльність навколо ЗАЕС.

Про це попередила заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, передає CNN.

"Ми дуже стурбовані відключенням будь-якої іншої електростанції; ми дуже стурбовані будь-якою діяльністю, яка відбувається, особливо через те, що ми не маємо адекватного доступу, щоб побачити, що насправді відбувається і який може бути негайний вплив того, що там відбувається", - сказала вона.

Дженкінс наголосила, що дії російських окупантів підвищують ризик можливого викиду радіації, що загрожує Європі.

"Росія створила серйозний ризик ядерного інциденту, небезпечного викиду радіації, який може загрожувати не лише людям і навколишньому середовищу України, а й вплинути на сусідні країни та все міжнародне співтовариство", – вважає американська посадовиця.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Ввечері в МАГАТЕ повідомили, що Запорізька АЕС відновила з’єднання з енергосистемою України, проте всі 6 енергоблоків залишаються відключеними.

Ми на крок ближче до апокаліптичного сценарію: що відбувається з відключенням ЗАЕС

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