Відкриті дані про постачання озброєння Заходом сильно відрізняються від секретних – військовий експерт

Ми дізнаємося про появу "західних ніштяків" у ЗСУ за фактом їх застосування на полі бою, зазначив Олег Жданов.
Відкриті дані про постачання озброєння Заходом дуже відрізняються від секретних. Ми дізнаємося про появу "смачних плюшок" у складі Збройних сил України вже за фактом їхнього застосування на полі бою.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.
"Звичайно ж, відкриті дані про постачання озброєння взагалі не йдуть у жодне порівняння з тими секретними даними, які, припустимо, погоджує генерал Залужний з генералом Міллі безпосередньо у своїй телефонній розмові. Тому тут абсолютно не можна порівнювати. А про терміни я взагалі не говорю "Ми з вами, як звичайні громадяни, дізнаємося про появу "смачних плюшок" або, як зараз кажуть, "західних ніштяків" у складі Збройних сил України за фактом їх застосування на полі бою", - зазначив він.
Нагадаємо, США надали Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів.
Пакет включає:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- боєприпаси до БМП Bradley;
- військову техніку для наведення переправ;
- підривне спорядження;
- кошти на підтримку, навчання та обслуговування.
Разом з новим пакетом допомога США Україні з початку вторгнення становитиме понад 32 млрд доларів.
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