Відкриті дані про постачання озброєння Заходом сильно відрізняються від секретних – військовий експерт

Ми дізнаємося про появу "західних ніштяків" у ЗСУ за фактом їх застосування на полі бою, зазначив Олег Жданов.

Відкриті дані про постачання озброєння Заходом дуже відрізняються від секретних. Ми дізнаємося про появу "смачних плюшок" у складі Збройних сил України вже за фактом їхнього застосування на полі бою.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

"Звичайно ж, відкриті дані про постачання озброєння взагалі не йдуть у жодне порівняння з тими секретними даними, які, припустимо, погоджує генерал Залужний з генералом Міллі безпосередньо у своїй телефонній розмові. Тому тут абсолютно не можна порівнювати. А про терміни я взагалі не говорю "Ми з вами, як звичайні громадяни, дізнаємося про появу "смачних плюшок" або, як зараз кажуть, "західних ніштяків" у складі Збройних сил України за фактом їх застосування на полі бою", - зазначив він.

Нагадаємо, США надали Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів.

Пакет включає:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

боєприпаси до БМП Bradley;

військову техніку для наведення переправ;

підривне спорядження;

кошти на підтримку, навчання та обслуговування.

Разом з новим пакетом допомога США Україні з початку вторгнення становитиме понад 32 млрд доларів.

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