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Відкриті дані про постачання озброєння Заходом сильно відрізняються від секретних – військовий експерт

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Відкриті дані про постачання озброєння Заходом сильно відрізняються від секретних – військовий експерт

Фото: Associated Press

Ми дізнаємося про появу "західних ніштяків" у ЗСУ за фактом їх застосування на полі бою, зазначив Олег Жданов.

Відкриті дані про постачання озброєння Заходом дуже відрізняються від секретних. Ми дізнаємося про появу "смачних плюшок" у складі Збройних сил України вже за фактом їхнього застосування на полі бою.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

"Звичайно ж, відкриті дані про постачання озброєння взагалі не йдуть у жодне порівняння з тими секретними даними, які, припустимо, погоджує генерал Залужний з генералом Міллі безпосередньо у своїй телефонній розмові. Тому тут абсолютно не можна порівнювати. А про терміни я взагалі не говорю "Ми з вами, як звичайні громадяни, дізнаємося про появу "смачних плюшок" або, як зараз кажуть, "західних ніштяків" у складі Збройних сил України за фактом їх застосування на полі бою", - зазначив він.

Нагадаємо, США надали Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів. 

Пакет включає:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  •  артилерійські снаряди;
  • боєприпаси до БМП Bradley;
  • військову техніку для наведення переправ;
  • підривне спорядження;
  • кошти на підтримку, навчання та обслуговування.

Разом з новим пакетом допомога США Україні з початку вторгнення становитиме понад 32 млрд доларів.

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Дата публікації
Перегляди
1100
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