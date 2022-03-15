Відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту з Маріуполя до Запоріжжя - голова Донецької ОДА

Відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту з Маріуполя до Запоріжжя - голова Донецької ОДА

Кириленко також рекомендував громадянам прибути до Василівки не пізніше 18:00.

Сьогодні, 15 березня, від 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватних автомобілів з Маріуполя до Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"15.03 з 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту у напрямку: Маріуполь, Мангуш, Бердянськ, Токмак, Василівка, Запоріжжя", - зазначив він.

Кириленко також рекомендував громадянам для особистої безпеки видалити месенджери та фото, а також прибути до Василівки не пізніше 18:00, а якщо не встигають до цього часу - знайти безпечне місце та переночувати у Бердянську або у Токмаку.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: