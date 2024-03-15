"Тут не вручатимуть повісток": в Україні відкриють вже другий рекрутинговий центр у ЗСУ

Іван Федоров підкреслив, що фахівці центру супроводжуватимуть кандидатів до призначення на посаду у ЗСУ.

Спільний проєкт Міністерства оборони України та Запорізької обласної військової адміністрації – рекрутинговий центр української армії – розпочне свою роботу в Запоріжжі вже наступного тижня.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Рекрутинговий центр виконуватиме три основні задачі на кшталт агентства з підбору персоналу:

підбір вакансій у Силах оборони України;

надання консультацій кандидатам щодо несення служби в різних підрозділах української армії;

профорієнтаційне тестування та супровід кандидатів від звернення до центру до призначення на посаду в ЗСУ.

"Важливо розуміти, що рекрутинговий центр – це не про військкомат. Тут людині нададуть якісну консультацію та супровід. Тут не вручатимуть повісток", – наголосив Іван Федоров.

Очільник ОВА додав, що йому неодноразово доводилося чути від жителів Запоріжжя, що вони б пішли служити, якби можна було потрапити в конкретну бригаду.

"І цей запит ми задовольнили – 1 березня відкрито набір до трьох військових частин, які захищають країну безпосередньо на Запорізькій ділянці фронту", – розповів Федоров.

Нагадаємо, керівниця медичної служби 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла про роботу рекрутинг-центру у Львові. За її словами, за три тижні до центру надійшло близько 1000 анкет.

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