"Тут не вручатимуть повісток": в Україні відкриють вже другий рекрутинговий центр у ЗСУ

Іван Федоров підкреслив, що фахівці центру супроводжуватимуть кандидатів до призначення на посаду у ЗСУ.
Спільний проєкт Міністерства оборони України та Запорізької обласної військової адміністрації – рекрутинговий центр української армії – розпочне свою роботу в Запоріжжі вже наступного тижня.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Рекрутинговий центр виконуватиме три основні задачі на кшталт агентства з підбору персоналу:
- підбір вакансій у Силах оборони України;
- надання консультацій кандидатам щодо несення служби в різних підрозділах української армії;
- профорієнтаційне тестування та супровід кандидатів від звернення до центру до призначення на посаду в ЗСУ.
"Важливо розуміти, що рекрутинговий центр – це не про військкомат. Тут людині нададуть якісну консультацію та супровід. Тут не вручатимуть повісток", – наголосив Іван Федоров.
Очільник ОВА додав, що йому неодноразово доводилося чути від жителів Запоріжжя, що вони б пішли служити, якби можна було потрапити в конкретну бригаду.
"І цей запит ми задовольнили – 1 березня відкрито набір до трьох військових частин, які захищають країну безпосередньо на Запорізькій ділянці фронту", – розповів Федоров.
Нагадаємо, керівниця медичної служби 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла про роботу рекрутинг-центру у Львові. За її словами, за три тижні до центру надійшло близько 1000 анкет.
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