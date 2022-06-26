Відкриття європейського фронту: експерт розповів, як це вплине на війну Росії проти України

За словами Ступака, відкриття європейського фронту значно пом’якшить ситуацію на сході та півдні України.

Якщо дійсно Росія наважиться відкрити другий фронт і нападе на Литву, це буде на руку Україні.

Про це в ефірі ТСН сказав експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Якщо Росія почне разом з Білоруссю якісь активності військові, тим паче проти Литви, то це, в першу чергу, позитивно відобразиться на самій Україні, на нашій ситуації. Тобто російське і білоруське керівництво буде зосереджувати всю свою увагу на ту ділянку фронту. Частина російських військ, військових, техніки, літаків – вони будуть перекинуті на ту ділянку фронту", — зазначив експерт.

За словами Ступака, це значно пом’якшить ситуацію на сході та півдні України, прискорить контрнаступ і звільнення наших територій.

"Однак буде складна ситуація в Литві. З іншого боку, чим швидше ми звільнимо Україну, тим швидше зможемо прийти на допомогу Литві, яка своєю чергою приходила на допомогу нам. Буде умовний бартер – Литва допомагала нам, ми допоможемо Литві. І Росія певно що загине", — переконаний він.

Раніше Іван Ступак заявив, що позиція Литви щодо блокування Калінінградської області наразі найбільше хвилює Путіна.