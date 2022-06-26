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Відкриття європейського фронту: експерт розповів, як це вплине на війну Росії проти України

Відкриття європейського фронту: експерт розповів, як це вплине на війну Росії проти України

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Відкриття європейського фронту: експерт розповів, як це вплине на війну Росії проти України

Фото: з відкритих джерел

За словами Ступака, відкриття європейського фронту значно пом’якшить ситуацію на сході та півдні України.

Якщо дійсно Росія наважиться відкрити другий фронт і нападе на Литву, це буде на руку Україні.

Про це  в ефірі ТСН сказав експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Якщо Росія почне разом з Білоруссю якісь активності військові, тим паче проти Литви, то це, в першу чергу, позитивно відобразиться на самій Україні, на нашій ситуації. Тобто російське і білоруське керівництво буде зосереджувати всю свою увагу на ту ділянку фронту. Частина російських військ, військових, техніки, літаків – вони будуть перекинуті на ту ділянку фронту", — зазначив експерт.

За словами Ступака, це значно пом’якшить ситуацію на сході та півдні України, прискорить контрнаступ і звільнення наших територій.

"Однак буде складна ситуація в Литві. З іншого боку, чим швидше ми звільнимо Україну, тим швидше зможемо прийти на допомогу Литві, яка своєю чергою приходила на допомогу нам. Буде умовний бартер – Литва допомагала нам, ми допоможемо Литві. І Росія певно що загине", — переконаний він.

Раніше Іван Ступак заявив, що позиція Литви щодо блокування Калінінградської області наразі найбільше хвилює Путіна.

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