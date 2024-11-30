"Відкриває коридор для українських ракет": полковник ЗСУ про знищення РЛС ворога

Для деокупації Криму важливо не зупинятися та використовувати всі доступні кошти, включаючи авіацію.

Знищення РЛС та ЗРК послаблює ППО ворога, відкриваючи коридори для українських ракет та безпілотників. Це також засвідчує початок підготовки до завоювання повітря для атак на військові об'єкти.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, Роман Світан, в етері "24 каналу".

"Головне - потрапити у вузький тимчасовий коридор, щоб продовжити удари по російських системах ППО та радіотехнічних військ", – зазначив полковник.

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Він додав, якщо дії продовжаться найближчими днями, можливо завдати масованого ракетного та безпілотного удару по військових об'єктах Криму, аж до Керчі.

Також Роман Світан відзначив, що такі операції вже робилися раніше, але завершувалися без належного ефекту, оскільки росіяни відновлювали свої позиції.

Нагадаємо, проти касетних БЧ ефективність радянських ППО знижується.

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